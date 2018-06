Θα παίξει ο Σαλάχ; Ούτε να ντυθεί δεν μπορεί! (pic)

Η ομοσπονδία της Αιγύπτου υποστήριξε πως ο Μο Σαλάχ θα είναι έτοιμος για το ματς της Τρίτης με τη Ρωσία, αφού ξεπέρασε τον τραυματισμό του στον αριστερό ώμο. Ωστόσο, οι εικόνες προκαλούν προβληματισμό, αφού οι συμπαίκτες του είναι αυτοί που τον βοηθούν να ντυθεί. Ο Σαλάχ δυσκολεύεται αρκετά να σηκώσει το χέρι, αφού ακόμα πονάει.

Mohamed Salah appears to need help putting on a bib in training but Egypt insist he is fit and ready to face Russia https://t.co/wLv8esXDH1 pic.twitter.com/glxJTf46ge

— MailOnline Sport (@MailSport) June 16, 2018