Αλλεργία; Ιωση; Του γύρισε τρίχα; Κάτι ενοχλούσε τον Μαραντόνα και έξυνε τη μύτη του παρακολουθώντας την Αργεντινή, δίνοντας τροφή στις κακές γλώσσες. Πάντως είχε ανησυχίες...

Diego Maradona in the stands, presented without comment. BUT YOU KNOW WHAT THE COMMENT IS. pic.twitter.com/c8b3Sbw0Kr

— Miriti Murungi (@NutmegRadio) June 16, 2018