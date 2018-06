Ο Ντιέγο Μαραντόνα βρίσκεται στη Μόσχα παρακολουθώντας από την εξέδρα τον αγώνα της Αργεντινής με την Ισλανδία. Οι φίλοι της Αλμπισελέστε τον είδαν και άρχισαν να τον αποθεώνουν, φωνάζοντας το όνομά του και εκείνος με χειρονομίες άρχισε να τους οργανώνει για να συνεχίσουν στον ίδιο ρυθμό!

Diego Maradona during the Argentina national anthem is incredible pic.twitter.com/49FpKChNmg

— Indy Football (@IndyFootball) 16 Ιουνίου 2018