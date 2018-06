Οι ενδεκάδες στο Αργεντινή - Ισλανδία (pic)

Ο Σαμπάολι παρατάσσει την Αργεντινή με την ενδεκάδα που είχε ανακοινώσει από χθες, ενώ στη βασική ενδεκάδα της Ισλανδίας ξεκινάει ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, Άλφρεντ Φινμπόγκασον.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων:

Αργεντινή: Καμπαγέρο, Ταλιαφίκο, Ματσεράνο, Ρόχο, Οταμέντι, Σάλβιο, Μπίλια, Ντι Μαρία, Μέσα, Μέσι, Αγουέρο

Ισλανδία: Χάλντορσον, Σέβαρσον, Άρνασον, Σίγκουρντσον, Μάγκνουσον, Γκούντμουντσον, Γκούναρσον, Χάλφρεντσον, Μπιάρνασον, Φινμπόγκασον, Γκ. Σίγκουρντσον

