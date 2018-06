Γκάφα Ουμτιτί και ισοφαρίζει η Αυστραλία (vid)

Η Αυστραλία ισοφάρισε άμεσα την Γαλλία με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με πέναλτι. Ο Ουμτιτί χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο στην προσπάθεια να πάρει την κεφαλιά και να διώξει την μπάλα, την βρήκε με το χέρι σε μια ξεκάθαρη παράβαση.

Ο Γέντινακ ανέλαβε την εκτέλεση και δεν λάθεψε για το 1-1.

GOAL! 1-1! Mile Jedinak scores!

The man who got Australia to the @FIFAWorldCup with a hat-trick against Honduras has got the @Socceroos back in the match! #FRAAUS #WorldCup #SBSTHeWorldGame pic.twitter.com/2qGgk1UXeK

— SBS - The World Game (@TheWorldGame) 16 June 2018