Αρχηγικό μήνυμα συμπαράστασης Ράμος σε Ντε Χέα (pics)

Ο Ντε Χέα ευθύνεται για το δεύτερο γκολ του Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς η μπάλα του έφυγε μέσα από τα χέρια. Ο αρχηγός της Εθνικής Ισπανίας, Σέρχιο Ράμος μέσω των social media στάθηκε στο πλευρό του Ντε Χέα στέλνοντας ένα μήνυμα συμπαράστασης στον τερματοφύλακα της ομάδας του.

«Δεν είναι το να μην αποτυγχάνεις, είναι το να μην τα παρατάς ποτέ. Πάντα στην ομάδα μου Νταβίδ Ντε Χέα, συνεχίζουμε», έγραψε ο Ράμος.

No se trata de no equivocarse,

se trata de no rendirse nunca.

It's not about never failing,

it's about never giving up.

En mi equipo siempre, @D_DeGea

Always on my team.

¡Seguimos! / Let's keep it up.#VamosEspaña pic.twitter.com/SNizXiBW1Y

Sergio Ramos (@SergioRamos) 16 Ιουνίου 2018