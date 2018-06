H λαμπερή τελετή έναρξης του Μουντιάλ! (vid, pics)

Το πάρτι στο Λουζνίκι ολοκληρώθηκε και 80.000 προσκεκλημένοι παρακολούθησαν μια λαμπερή τελετή έναρξης. Οι Ρώσοι φρόντισαν να στείλουν μήνυμα για το καλύτερο Μουντιάλ στην ιστορία και σε αυτό βοήθησε ο Ρόμπι Γουίλιαμς, αλλά και η σοπράνο Άιντα Γκαριφούλινα! Για μισή ώρα το σκηνικό ήταν εντυπωσιακό προσελκύοντας έτσι εκατομμύρια ποδοσφαιρόφιλους. Ο Αγγλος τραγουδιστής της ποπ, και η εντυπωσιακή Ρωσίδα σοπράνο «πάντρεψαν» τη μουσική τους, με τον Ρονάλντο να βάζει στο Λουζνίκι λίγο από τη μαγεία του. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν κήρυξε την έναρξη της σπουδαίας αυτής διοργάνωσης ευχαριστώντας όλους όσους εργάστηκαν, ενώ εμφανίστηκε σίγουρος πως η Ρωσία θα διοργανώσει τους καλύτερους αγώνες. Το... μεσαίο δάχτυλο του Γουίλιαμς έκλεψε την παράσταση!

