Δημοσιογράφος «τρώει άκυρο» για ερώτηση στον Γκριζμάν μέσω google translate (vid)

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου του ματς της Γαλλίας με την Αυστραλία, ο υπεύθυνος Τύπου των «τρικολόρ» δεν επέτρεψε να γίνουν ερωτήσεις στα ισπανικά έτσι ώστε να... αποφύγει ερωτήσεις για το μέλλον του άσου της Ατλέτικο.

Ο Πέδρο Μοράτα από το «Cadena Ser» ωστόσο επιστράτευσε το Google translate αλλά δεν του επετράπη να κάνει την ερώτησή του.

Antoine Griezmann refused to answer questions in any other language but French, so as to not get asked about transfer rumors. This enterprising Spanish reporter had a work around pic.twitter.com/WPPTOeGVJO

— Brody Logan (@BrodyLogan) June 13, 2018