Σε ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά το Μουντιάλ του 2026

Η τριπλή υποψηφιότητα των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά επικράτησε αυτής του Μαρόκο στην ψηφοφορία της FIFA για τη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Παραμονή της έναρξης του Μουντιάλ του 2018 στη Ρωσία, στη FIFA έλαβε χώρα ψηφοφορία για τη διεξαγωγή της διοργάνωσης του 2026 με το φαβορί τελικά να επικρατεί.

Τα αποτελέσματα, άλλωστε, έδειξαν ξεκάθαρη νίκη της τριπλής υποψηφιότητας των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, η οποία πήρε 134 ψήφους, με ποσοστό 67%, έναντι της υποψηφιότητας του Μαρόκο που συγκέντρωσε 65 ψήφους, με ποσοστό 33%.

«Ο κόσμος θα ενωθεί στη Βόρεια Αμερική», ήταν το πρώτο μήνυμα από τον επίσημο λογαριασμό της τριπλής υποψηφιότητας των ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

Όπως έγινε γνωστό, το Συμβούλιο της FIFA θα αποφασίσει για το αν και οι τρεις Εθνικές ομάδες από τις χώρες που θα συνδιοργανώσουν το Μουντιάλ του 2026 θα πάρουν την απ' ευθείας πρόκριση στη διοργάνωση.

The world will unite in North America! #United2026 has officially won the right to host the @FIFAWorldCup!

https://t.co/jbld3pvI99 pic.twitter.com/iBhngny42b

United 2026 (@united2026) 13 Ιουνίου 2018