Αυγά και αλεύρι στο κεφάλι του Κουτίνιο! (pics & vid)

Για παιχνίδια… επιπέδου, SportingBet. Στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ρωσίας και σε άλλα πολλά, η πλατφόρμα σου είναι SportingBet.gr Όχι τυχαία επιλογή. (21+)

Ο Κουτίνιο έχει σήμερα τα γενέθλιά του με τον άσο της Μπαρτσελόνα να γίνεται 26 ετών. Έτσι οι συμπαίκτες του τον περίμεναν στο προπονητικό κέντρο στη Ρωσία και μόλις εμφανίστηκε τον... περιποιήθηκαν πετώντας στο κεφάλι του αυγά και αλεύρι για τα χρόνια πολλά! Μετά ο ίδιος πήρε ρεβάνς καθώς με τη βοήθεια του Μαρσέλο μπόρεσε να λερώσει λίγο τον Νεϊμάρ που συμμετείχε στην πλάκα.

Brazil training looks fun...

Philippe Coutinho gets egged on his birthday, before Marcelo helps him get his revenge on Neymar pic.twitter.com/ZG9riVQSnR

ESPN FC (@ESPNFC) 12 Ιουνίου 2018