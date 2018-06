Γενέθλια στον αέρα προς τη Ρωσία από τους Βραζιλιάνους (vid)

Ο Φάγκνερ ήταν η προσθήκη της τελευταίας στιγμής για τη Σελεσάο, καθώς πήρε τη θέση του τραυματία Ντανι Αλβες. Ο 29χρονος δεξιός μπακ της Κορίνθιανς είναι σίγουρα ο λιγότερο γνωστός στην αποστολή της Εθνικής Βραζιλίας, αλλά αυτό δεν εμπόδισε τους συμπαίκτες του να του κάνουν μία ωραία έκπληξη την ώρα της πτήσης προς τη Ρωσία. Ο Παουλίνιο του εμφάνισε κάτι περίεργο για τούρτα και με χαβαλέ γιόρτασαν τα γενέθλιά του.

FESTINHA NOS ARES! Os craques do hexa não brincam em serviço e comemoraram o aniversário do Fágner no vôo para Sóchi com um "bolinho" diferenciado. HAHAHA #FOXNaRùssia #JogaOQueSabe pic.twitter.com/AKLENfQ9gS

— FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) June 11, 2018