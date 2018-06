Επέστρεψε στις προπονήσεις και αποθεώθηκε ο Σαλάχ! (pics & vid)

Χαρμόσυνα μαντάτα για την Άιγυπτο και για όλους τους ποδοσφαιρόφιλους.

Ο Μο Σαλάχ προπονήθηκε κανονικά για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στον τελικό του Champions League και προετοιμάζεται πλέον για το Μουντιάλ.

Ο ηγέτης της ομάδας του Κούπερ δεν γινόταν να χάσει την μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη. Μάλιστα αποθεώθηκε από τους συμπατριώτες του.

Δείτε φωτογραφίες και το video

The King is BACK! Mohamed Salah receives an incredible ovation from the Egyptian fans! #WorldCup @Pharaohs pic.twitter.com/uKsVlIi2gO

— EGY Football (@EGYFootball_en) 9 Ιουνίου 2018