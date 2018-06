Οι Σέρβοι έκρυψαν τη μπάλα, η Βολιβία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και το 4ο τέρμα της ομάδας του Κρστάιτς ήταν εντυπωσιακό. Ασίστ με ψαλίδι του Μίτροβιτς, απίθανο βολέ του Ιβάνοβιτς που δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης.

This Serbia goal is amazing, mainly because there's about four points at which you think the amazing goal is going to be scored until it is pic.twitter.com/FCxdZi6voH

— Nooruddean (@BeardedGenius) June 9, 2018