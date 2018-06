Οι Αμερικάνοι θα υποστηρίξουν... Μπαρτσελόνα και Ευρώπη στο Mundial! (pic)

Η δημοσιογράφος του EPSN Αλέξις Νούνες αποφάσισε να βγει στους δρόμους της Νέας Υόρκης και απλά να ρωτήσει κάποιους Αμερικάνους ποια ομάδα θα υποστηρίξουν στο Mundial από τη στιγμή που η δική τους εθνική δεν θα δώσει το παρών στην Ρωσία. Και κάποιες από τις απαντήσεις που έλαβε την άφησαν με το στόμα ανοιχτό... Ποιες ήταν οι κορυφαίες; Ευρώπη, Μπαρτσελόνα, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αφρική...

Went to Times Square today to ask persons which country they’d be cheering for this summer at the #WorldCup2018 since the USMNT didn’t qualify. Popular answers I got include:

- Europe

- Barcelona

- Man United

- Africa

— Alexis Nunes (@alexisenunes) June 6, 2018