Σαλάχ: «Είμαι άνθρωπος, πονάω, φοβάμαι για το Μουντιάλ» (vid)

Από τη στιγμή που βγήκε κρατώντας τον ώμο του, δεν πάγωσαν μόνοι οι οπαδοί της Λίβερπουλ, αλλά και οι συμπατριώτες του. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετές μέρες ώστε να μιλήσει. Στην πρώτη συνέντευξή του μετά τον τελικό του Champions League, ο Μοχάμεντ Σαλάχ άνοιξε την καρδιά του στο «Bleacher Report», μιλώντας για τα συναισθήματα που του προκάλεσε εκείνη η ατυχία, αλλά και για τους Reds και το τι γουστάρει να κάνει στον ελεύθερο χρόνο του.

«Είμαι ένας απλός άνθρωπος. Οπότε, αισθάνομαι πόνο και ανησυχία. Σκεφτόμουν τότε μόνο τον τελικό του Champions League. Και αμέσως μετά, αμέσως όμως, σκέφτηκα το Μουντιάλ και φοβήθηκα. Κάνω τα πάντα να είμαι έτοιμος για το πρώτο παιχνίδι», ήταν τα λόγια του Αιγύπτιου που εύλογα προκάλεσαν την μεγαλύτερη αίσθηση.

Η Λίβερπουλ δεν γινόταν να μην μπει στην κουβέντα: «Τραγουδούν το όνομά σου, φορούν φανέλες με το όνομά σου. Είναι πολύ όμορφο. Δίνω στο ποδόσφαιρο όλο μου το Είναι. Είμαι τόσο ευτυχισμένος εδώ».

Οσον αφορά το τι κάνει για να χαλαρώσει, το έριξε στο χαβαλέ με ένα joystick στο χέρι και μεγάλο πρωταγωνιστή τον εαυτό του: «Παίζω video games. PlayStation 4, FIFA 18. Συνήθως παίρνω τη Λίβερπουλ και δίνω την μπάλα στον εαυτό μου»!

Την ίδια στιγμή πάντως το «Bleacher Report» έκανε και κάτι ακόμα πιο ωραίο. Εβαλε και έφτιαξαν το πορτρέτο του Σαλάχ σε έναν τοίχο στην Times Square της Νέας Υόρκης, όπως φαίνεται και στη δημιουργία του στο βίντεο...

This season was iconic, and this summer could be bigger still—we painted @MoSalah into the New York skyline in Times Square #LargerThanLife https://t.co/yMLjfEGzfe pic.twitter.com/aMWYI1IMoU

— B/R Football (@brfootball) June 5, 2018