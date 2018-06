Bet royale* Ποιος θα επιβιώσει; Έπαθλο 10,000€! *Ισχύουν Όροι και Προϋποθέσεις

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είχε λίγες μέρες ξεκούρασης μετά τον τελικό του Champions League, όμως ο ίδιος ανακοίνωσε ότι ενσωματώθηκε στην αποστολή της Πορτογαλίας ενόψει Μουντιάλ. «Ο κόσμος βλέπει. Ας δουλέψουμε», ήταν το μήνυμα του σταρ της Ρεάλ.

The world is watching. Let’s go to work #HerbalifeNutrition #BehindTheResults #sponsored pic.twitter.com/HSPjsRJ7JK

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) June 4, 2018