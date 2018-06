Ο Νεϊμάρ έκανε την πρώτη του εμφάνιση με την Βραζιλία μετά τον τραυματισμό του, μπαίνοντας ως αλλαγή στο 46’ στο φιλικό της Βραζιλίας με την Κροατία και... χόρεψε την αντίπαλη άμυνα στο 69’ για να κάνει με γκολάρα το 1-0!

NEYMAR JR is back from injury, and he celebrates his return with this stunning finish.

Absolutely world class player.

1x0

pic.twitter.com/EAKKO7fDKE

— Seleção Brasileira (@BrazilStat) June 3, 2018