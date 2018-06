Ο Μίντο έχασε 37 κιλά και... ζητάει να κληθεί στην Εθνική της Αιγύπτου για το Μουντιάλ! (pic)

Ο Μίντο αντιμετώπιζε πρόβλημα παχυσαρκίας και αποφάσισε να ξεκινήσει δίαιτα. Η διαφορά του πριν με το τώρα είναι εντυπωσιακή καθώς ο πρώην άσος της Εθνικής Αιγύπτου έχασε 37 κιλά και έγινε αγνώριστος!

Μάλιστα, ο Μίντο πόσταρε τη νέα του φωτογραφία στο twitter, μετά τα περιττά κιλά που πέταξε από πάνω του, κάνοντας πλάκα και ζητώντας από τον Κούπερ να τον καλέσει στην αποστολή της Αιγύπτου για το Παγκόσμιο Κύπελλο!

Mr Cuper I know you are desperate for a striker who can hold up the ball for you on the counter attack!! I scored a goal every two games for Egypt so you can guarantee a goal from me at the Worldcup out of the three games in our group!! pic.twitter.com/rtIKMfSFQv

Mido (@midoahm) 30 Μαΐου 2018