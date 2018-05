Η εκπληκτική αντίδραση του Φάγκνερ μόλις έμαθε ότι κλήθηκε στο Μουντιάλ (vid)

Ο Φάγκνερ περίμενε πώς και πώς τη συνέντευξη τύπου του Τιτέ, ο οποίος ανακοίνωσε την αποστολή της Βραζιλίας για το Μουντιάλ. Η αγωνία είχε χτυπήσει κόκκινο, όμως μόλις είδε το όνομά του ανάμεσα στους 23 εκείνος και η οικογένειά του αντέδρασαν με εκπληκτικό τρόπο στα νέα. Όλα τα συναισθήματα μόλις μαθαίνεις ότι θα παίξεις με την Σελεσάο στο Μουντιάλ...

Brazilian defender Fagner has been called up to replace Dani Alves at the World Cup.

This is the moment he found out: pic.twitter.com/LXW8nYDfeK

— ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2018