Ο ομοσπονδιακός τεχνικός των «socceroos» Μπερτ Φαν Μάρβαϊκ ανακοίνωσε την λίστα με τα 32 ονόματα που αποτελούν την προεπιλογή της Αυστραλίας ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μέσα στην λίστα αυτή υπάρχει και το όνομα του Απόστολου Γιάννου όπως και αυτό του Τιμ Κέιχιλ.

Congratulations to former player @MitchLangerak25 and youth player Apostolos Giannou on making the #GoSocceroos preliminary squad for the #FIFAWorldCup. pic.twitter.com/Ru5G2vKHT6

— South Melbourne FC (@smfc) 7 May 2018