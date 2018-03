Η Αργεντινή ήταν το λιγότερο τραγική στο φιλικό με την Ισπανία, σε τέτοιο βαθμό που ούτε ο Λιονέλ Μέσι δεν άντεξε να δει την ομάδα του ως το τέλος. Με το σκορ να είναι ήδη στο 6-1, ο ηγέτης των Αργεντίνων σηκώθηκε και έφυγε από τα επίσημα με το ρολόι να δείχνει το 78ο λεπτό του αγώνα. Και πολύ έμεινε θα συμπληρώναμε εμείς...

Messi after watching Argentina get battered 6-1 by Spain. pic.twitter.com/9POMeKbWVU

