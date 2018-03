Ο Γκριεζμάν έγινε 27 χρονών και στην Εθνική Γαλλίας ετοίμασαν για αυτόν μια μεγάλη τούρτα, η οποία έφτασε μετά το βραδινό έχοντας πάνω τέσσερα μεγάλα κεριά που πέταγαν σπίθες. Μάλιστα, ο Πολ Πογκμπά που καθόταν ακριβώς δίπλα από τον Γκριεζμάν ενθουσιάστηκε περισσότερο και από τον επιθετικό της Ατλέτικο!

The France boys went off when Antoine Griezmann’s birthday cake came out tonight#Griezmann #LesBleus

[@equipedefrance] pic.twitter.com/7XTwurpjUu

— Xtra Minute (@XtraminuteTV) 22 Μαρτίου 2018