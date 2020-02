Ο Χοακίν, είχε ενημερωθεί για μια μεγάλη κυρία που ζητούσε τη φανέλα του μετά από το χατ-τρικ που είχε πετύχει εκείνος στο παιχνίδι με την Μπιλμπάο στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη.

«Θα την κρατήσω γιατί δεν πρόκειται να πετύχω ξανά τρία γκολ σε ένα ματς...» της είχε φωνάξει στην εξέδρα και της είχε υποσχεθεί να της δώσει κάποια στιγμή μια φανέλα του.

Έτσι λοιπόν, αφού τη συνάντησε από κοντά, τη θυμήθηκε μετά από ένα πρόσφατο παιχνίδι καθώς εκείνη βρίσκεται πάντοτε σε θέση πάνω από τη φυσούνα των αποδυτηρίων και την έκανε ευτυχισμένη δωρίζοντας την εμφάνιση...

Δείτε το βίντεο:

A captain always keeps his promises @joaquinarte pic.twitter.com/Ge8BmWegSi

— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 3, 2020