Μπαρτσελόνα - Λεβάντε: «Show» Φατί με δύο γκολ σε δύο λεπτά (vids)

Ο Ανσού Φατί επέστρεψε στα γκολ με την Μπαρτσελόνα και δεν... κρατήθηκε.

Σχεδόν με την συμπλήρωση μισής ώρας αγώνα στο «Καμπ Νόου», ο 17χρονος Ισπανός εξτρέμ πήρε μια εξαιρετική πάσα στην πλάτη της άμυνας της Λεβάντε από τον Λιονέλ Μέσι και πλάσαρε έξοχα, κάτω από τα πόδια του, τον Αϊτόρ Φερνάντεθ.

Το μομέντουμ δεν έληξε εκεί για τον Φατί και τους Μπλαουγκράνα. Λιγότερο από δύο λεπτά αργότερα, ο ίδιος δημιουργός (Μέσι) πάσαρε απλά αυτήν την φορά στον ίδιο εκτελεστή, ο οποίος νίκησε ξανά τον Φερνάντεθ, και πάλι με «ποδιά», ακόμα κι αν στην προκειμένη ο κίπερ της Λεβάντε υπέπεσε σε κακή εκτίμηση.

Έτσι, η Μπάρτσα του Κίκε Σετιέν έβαλε τις βάσεις για την νίκη, με το άμεσο 2-0 και ο Ανσού Φατί σημείωσε νέο ρεκόρ.

Σε ηλικία 17 χρονών και 94 ημερών, έγινε ο νεότερος παίκτης που σκοράρει δύο γκολ σε ματς της La Liga τον 21ο αιώνα, ξεπερνώντας τον Χουάνμι Χιμένεθ (17 χρονών και 114 ημερών).

ansu fati with the double in less than 2 min... Messi the mastermind! #barlev pic.twitter.com/024DUIpRIJ

— Saquon. (@NotSaquon) February 2, 2020