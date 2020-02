Τρινκάο: Από το... Manager του Γκριεζμάν, στην αληθινή Μπαρτσελόνα (vids)

Οι «μπλαουγκράνα» ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού ποδοσφαιριστή που ανήκε μέχρι πρότινος στη Μπράγκα και θα παραμείνει εκεί μέχρι το καλοκαίρι με τη μορφή δανεισμού.

Στην Καταλονία θα βρεθεί από το καλοκαίρι και μετά για να ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο πέντε ετών που θα τον διατηρήσει καλώς εχόντων των πραγμάτων στον σύλλογο μέχρι και το φινάλε της αγωνιστικής περιόδου 2024-2025.

Εκεί, θα παίξει μαζί με τον Αντουάν Γκριεζμάν, ο οποίος αρκετούς μήνες νωρίτερα είχε αποκαλύψει πως τον είχε πάρει στην Άρσεναλ για τη δεξιά πλευρά, στο γνωστό video-game, Football Manager!

Η Μπαρτσελόνα διέθεσε 30 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει τον Τρινκάο και να τον έχει στο ρόστερ της από την επόμενη σεζόν. Και η ρήτρα αποδέσμευσής του φτάνει στα ... 500 εκατομμύρια! Καλά διαβάσατε!

Επενδύοντας πάνω του και πιστεύοντας πάρα πολύ στο ταλέντο του, οι άνθρωποι του κλαμπ της Βαρκελώνης αποφάσισαν να ορίσουν αυτό το ποσό ως το απαιτούμενο που θα πρέπει να διαθέσει οποιαδήποτε ομάδα που θα θελήσει να πάρει τον Τρινκάο στο άμεσο μέλλον.

Η συγκεκριμένη ρήτρα, είναι η τρίτη μεγαλύτερη που μπορεί να βρει κανείς στο ρόστερ των «μπλαουγκράνα» αυτή τη στιγμή, μετά τα 700 εκατομμύρια του Λιονέλ Μέσι και τα 800 εκατ. που έχουν συμπεριληφθεί στο συμβόλαιο του Αντουάν Γκριεζμάν.​

Our New Signing Francisco Trincão Wonderful Kid Welcome To Barcelonapic.twitter.com/alTgKJAk4r — Leo: Football's Greatest Beautifier (@mehran_gul10) January 31, 2020

Ο Τρινκάο απόλαυσε από την πρώτη στιγμή την εμπιστοσύνη του Ρούμπεν Αμορίμ που από τη δεύτερη ομάδα της Μπράγκα ανέλαβε το «τιμόνι» των ανδρών. Ο 35χρονος κόουτς έκανε τον νεαρό ποδοσφαιριστή μέσα σε έναν μήνα καθιέρωσης να κάνει τη Μπαρτσελόνα να φορτσάρει για την απόκτησή του, έχοντας αντιληφθεί το ταλέντο του και έχοντας σκεφτεί πως αν δεν δρούσε από τώρα, το καλοκαίρι ίσως είχε ισχυρό ανταγωνισμό για τον μικρό.

Με συνολικά 11 συμμετοχές στη LigaNOS και άλλες 4 στο Europa League μέσα στη σεζόν, έχει 8 παρουσίες στο αρχικό σχήμα του πορτογαλικού συλλόγου, έχει πετύχει 3 γκολ και έχει 6 ασίστ μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Μάλιστα, στο πιο πρόσφατο παιχνίδι απέναντι στη Μορεϊρένσε, όταν και είχε αρχίσει να φουντώνει η φημολογία περί της κίνησης της Μπαρτσελόνα για να τον κάνει δικό της, ο 20χρονος σε 70 λεπτά συμμετοχής σκόραρε και «σέρβιρε» δείχνοντας πως... πήρε φόρα και θέλει να πάει με το γκάζι πατημένο μέχρι το καλοκαίρι.

Braga beat Moreirense 1-2 yesterday. That's 6 wins in 6 for manager Ruben Amorim. But one player stood out: Francisco Trincão. Watch his involvement in Braga's second goal. He's the one that picks the ball up at right back before assisting from left wing: pic.twitter.com/mEcK20D8yW — Alex Goncalves (@Aljeeves) January 30, 2020

Παρατηρώντας στο παραπάνω βίντεο την ασίστ που έκανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, θα καταλάβει και τον τρόπο με τον οποίο ο 20χρονος απολαμβάνει να κινείται στους χώρους. Είναι εκείνος που παίρνει τη μπάλα, αρχίζει να διανύει μέτρα από δεξιά, συγκλίνει κεντρικά και κατευθείαν θα τρέξει για να βρεθεί στην αριστερή πτέρυγα απ' όπου και θα κάνει τη μπαλιά προς τον σκόρερ...

Ο Τρινκάο, έχει παρουσιαστεί σε όλα τα μικρά κλιμάκια της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, έχει αναδειχθεί Πρωταθλητής Ευρώπης το 2018 σε επίπεδο Κ-19 και μάλιστα σ’ εκείνο το τουρνουά είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ με 5 τέρματα!

Του αρέσει να παίζει στο δεξί «φτερό» για να συγκλίνει κεντρικά με το εξαιρετικό αριστερό πόδι για το οποίο γίνεται λόγος στα καλά του χαρακτηριστικά, ενώ, μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός. Όταν καταλαβαίνει ότι μπροστά του έχει επιλογές σε χώρους του γηπέδου για να τρέξει, είναι η καλύτερή του.

Barcelona have agreed a deal to sign Trincão Francisco from Braga this summer #UEL | #DeadlineDay pic.twitter.com/eqKWAqwGWe — UEFA Europa League (@EuropaLeague) January 31, 2020

Ταλαντούχος με πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίας στις ντρίμπλες που δοκιμάει και το 1 vs. 1. Έχει εκρηκτικότητα και του αρέσει να βρίσκει το χώρο που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με τις απότομες αλλαγές κατεύθυνσης τις οποίες βοηθάει αρκετά και με την ευκολία που χειρίζεται το κορμί του και την ισορροπία που μπορεί να βρει.

Δυναμικός στο παιχνίδι του, με αυτοπεποίθηση όταν έχει τη μπάλα στα πόδια του. Τα καλά του τελειώματα αποδεικνύονται από τα γκολ που έχει πετύχει τόσο στο πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της παρουσίας του στην ανδρική ομάδα της Μπράγκα, όσο και από τα όσα έχει καταφέρει στα μικρά κλιμάκια της εθνικής Πορτογαλίας.

Με τον Κίκε Σετιέν να έχει στο βιογραφικό του την βοήθεια προς τις περιπτώσεις νεαρών που μπορούν να κάνουν τη διαφορά και τους οποίους βοήθησε να βγουν στην επιφάνεια, ο Τρινκάο θα βάλει στόχο να τον δικαιώσει. Όχι από την 1η Ιουλίου όταν και θα ενσωματωθεί στη Μπαρτσελόνα, αλλά από την 1η Φεβρουαρίου, το επόμενο πρωί της οριστικοποίησης της μεταγραφής του...