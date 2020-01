Η Μπαρτσελόνα δεν θα προσθέσει παίκτη στο ρόστερ της σε αυτή την μεταγραφή περίοδο, αλλά φροντίζει από τώρα να ενισχύεται για το καλοκαίρι. Μετά τον Πορτογάλο εξτρέμ Φρανσίσκο Τρινκάο, για τον οποίο θα δώσουν 31 εκατομμύρια ευρώ στην Μπράγκα, οι Μπλαουγκράνα ανακοίνωσαν και την απόκτηση του Ματέους Φερνάντες.

Πρόκειται για 22χρονο Βραζιλιάνο κεντρικό μέσο της Παλμέιρας, ο οποίος θα στοιχίσει 7+3 εκατομμύρια ευρώ, θα ενσωματωθεί στην Μπάρτσα το καλοκαίρι με συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2025 και η ρήτρα αποδέσμευσης του θα τοποθετηθεί στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ματέους Φερνάντες μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στην Μποταφόγκο, από την οποία τον περασμένο Ιανουάριο μεταπήδησε στην Παλμέιρας, αντί τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ. Με την Βερντάο μετράει έντεκα συμμετοχές στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα, με ένα γκολ.

Agreement with Palmeiras for the transfer of _matheusf

He will join the club in July 2020

— FC Barcelona (FCBarcelona) January 31, 2020