Ο Μπεν Αρφά αρνήθηκε να κάνει κεφαλίτσες στην παρουσίασή του, για να μην χαλάσει το μαλλί (vid)

Είναι ταλαντούχος, αλλά και ιδιαίτερος χαρακτήρας. Ο Χατέμ Μπεν Αρφά που έχει να επιδείξει αρκετές εξω-ποδοσφαιρικές ιστορίες από την καριέρα του, μόλις πρόσθεσε ακόμα μία. Κατά την παρουσίασή του από τη Βαγιαδολίδ, του ζήτησαν να κάνει μερικές κεφαλίτσες κι εκείνος αρνήθηκε, εξηγώντας τους ότι δεν ήθελε να του χαλάσει το μαλλί. Τίμιος...

Hatem Ben Arfa refused to do headers during his press unveiling as a new Real Valladolid player “because of my hair.” pic.twitter.com/y0FlSJ4OKO

— Get French Football News (@GFFN) January 29, 2020