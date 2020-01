Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει εκφράσει πολλάκις την επιθυμία του να συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλε», ωστόσο, υπάρχει απόλυτη στασιμότητα στο θέμα του και κανείς δεν τον έχει ενημερώσει για κάτι αυτή τη στιγμή...

Πρόθεσή του είναι να ολοκληρώσει και τυπικά το συμβόλαιό του με την Τσέλσι, ωστόσο, σύμφωνα με το SkySports, οι «μπλαουγκράνα» ετοιμάζονται να καταθέσουν πρόταση 20 εκατομμυρίων λιρών για την απόκτησή του, από τη στιγμή που διανύει το τελευταίο του εξάμηνο στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Barcelona are preparing a last minute £20m bid for Chelsea winger Willian.@SkyKaveh has the latest on the #CFC forward.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 29, 2020