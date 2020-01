Ο Ρονάλντο... τρελάθηκε στην Βαγιαδολίδ και έκανε τρεις μεταγραφές σε ένα πρωί

Υπήρξε, κατά πολλούς, ο κορυφαίος επιθετικός όλων των εποχών. Και ως παράγοντας, όμως, ο Ρονάλντο αποδεικνύεται πολύ δραστήριος, θέλοντας να δείξει ότι μπορεί και με αυτή την ιδιότητα να εξελιχθεί σε... Φαινόμενο (το παρατσούκλι του ως ποδοσφαιριστής).

Μετά την απόκτηση του Χατέμ Μπεν Αρφά, ο οποίος συμφώνησε μέχρι το τέλος της περιόδου, παρουσιάστηκε και πήρε την φανέλα με το «3» (!), η Βαγιαδολίδ έκανε δικούς της ακόμα δύο ποδοσφαιριστές, εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η Liga άναψε το «πράσινο φως» για αύξηση του σάλαρι καπ κατά ένα εκατομμύριο ευρώ.

PRESS CONFERENCE

Ben Arfa: "This Club has 22.000 season ticket holders - I want to get involved, give joys away and they enjoy the way I play"#pucela #RealValladolid pic.twitter.com/yWdGcsdUSe

— Real Valladolid CF EN (realvalladolidE) January 28, 2020