Σέρχιο Ράμος - Ρεάλ: Με μπλούζα Κόμπι στην προπόνηση (pic & vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης αποχαιρέτησε χθες το βράδυ τον Κόμπι Μπράιαντ, όπως έκανε και ο αρχηγός της Σέρχιο Ράμος μέσα από τον επίσημο λογαριασμό του στο instagram το πρωί της Δευτέρας.

Οι ενέργειες προς τιμήν του αδικοχαμένου θρύλου του NBA συνεχίστηκαν και στην πρώτη προπόνηση της εβδομάδας στις τάξεις των Μαδριλένων, με τον 35χρονο αμυντικό να εμφανίζεται με την φανέλα του «Black Mamba» από την Team USA.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που κοινοποίησε η Βασίλισσα, ο Ράμος με το Νο10 στην πλάτη μπήκε στον κύκλο που δημιούργησαν οι συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας, τηρώντας ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του 41χρονου παγκόσμιου ειδώλου.

Sergio Ramos wears Kobe Bryant's USA nation team jersey as Real Madrid paid tribute to Kobe with a minute's silence in training. pic.twitter.com/6JYxvj9dLL

