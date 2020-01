Ο άδικος και άδοξος χαμός του θρυλικού παλαίμαχου καλαθοσφαιριστή και παντοτινού αστέρα του παγκόσμιου μπάσκετ, προκάλεσε σοκ σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο αντίκτυπος του Κόμπι Μπράιαντ ήταν τεράστιος, ξεπερνώντας τα όρια του μπάσκετ και το ποδόσφαιρο συγκινήθηκε και συγκλονίστηκε από το συμβάν.

Στη Ρεάλ Μαδρίτης, το μεσημέρι της Δευτέρας, τήρησαν ενός λεπτού σιγή πριν από την έναρξη της προπόνησής τους, ως μια μικρή τιμή στη μνήμη του Mamba...

A minute's silence in memory of Kobe Bryant before our training session. #RealMadrid pic.twitter.com/0mJkmOZqVO

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 27, 2020