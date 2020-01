«Αντίο Σεβίλλη» από τον Μπανέγα το καλοκαίρι, έκλεισε στην... Αλ Σαμπάμπ!

Παρελθόν θα αποτελέσει για την Σεβίλλη από το καλοκαίρι ο Έβερ Μπανέγα. Η Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι έχει συμφωνήσει για τριετή συνεργασία με τον 31χρονο Αργεντινό μέσο, το συμβόλαιο του οποίου με την ομάδα της Ανδαλουσίας λήγει το καλοκαίρι.

Ο Ισπανός Λουίς Γαρθία Πλάθα είναι ο προπονητής της Αλ Σαμπάμπ, η οποία θα αποτελέσει την έβδομη ομάδα στην καριέρα του Μπανέγα, συντοπίτης του Λιονέλ Μέσι (αμφότεροι γεννημένοι στο Ροζάριο) και ένας από τους παίκτες που εκτιμά περισσότερο ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα.

Μπόκα Τζούνιορς, Βαλένθια, Ατλέτικο Μαδρίτης, Νιούελς Ολντ Μπόις, Σεβίλλη (σε δύο διαφορετικές θητείες) και Ίντερ συνθέτουν την διαδρομή ενός τεχνικά χαρισματικού ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έκανε το «μπαμ» που θα μπορούσε, βάσει της ποιότητάς του.

Al Shabab has officially signed with Ever Banega #ShababFC #Alshabab #بانيغا_شبابي#تعاقدات_الشباب pic.twitter.com/9GZieEMH5a

