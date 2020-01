FA Cup: Εκατοντάδες επιλογές και στοιχήματα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ και λεπτό πρώτου γκολ. |21+

Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης του «Μεστάγια» ανάμεσα στις «νυχτερίδες» και τους «μπλαουγκράνα», οπαδοί των δύο συλλόγων προκάλεσαν χαμό στους δρόμους γύρω από το γήπεδο.

Στη Βαρκελώνη, κάτι αντίστοιχο αν και σε μικρότερη κλίμακα συνέβη με τους χούλιγκαν των Εσπανιόλ και Αθλέτικ Μπιλμπάο, πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των ομάδων τους για την 21η αγωνιστική της LaLiga.

Absolute chaos in Spain today with ultras groups clashing in open street battles, reminiscent of scenes from the 80s. This was ahead of Espanyol against Athletic Club Bilbao in Barcelona... https://t.co/vKVT3mPa0M

— Colin Millar (@Millar_Colin) January 25, 2020