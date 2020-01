Μπαπέ και Ρεάλ τα... λένε το καλοκαίρι (vid)

Είπε «όχι» στην Ρεάλ Μαδρίτης όταν ήταν 14 ετών, παρ' ότι ο ίδιος ο Ζινεντίν Ζιντάν πήγε στο Μονακό για να τον συναντήσει. Είπε ξανά «όχι» στην Βασίλισσα όταν ήταν 18, γιατί θεωρούσε πως έπρεπε πρώτα να «ψηθεί» στην χώρα του, προτού κάνει το άλμα για ομάδα άλλου πρωταθλήματος.

Όλα δείχνουν, όμως, ότι ο Κιλιάν Μπαπέ δεν θα αρνηθεί και τρίτη φορά το φλερτ της Ρεάλ. Ο πρόεδρος Φλορεντίνο Πέρεθ θέλει σαν τρελός στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» τον 21χρονο επιθετικό της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος αφήνει τα πάντα ανοιχτά, αλλά από το καλοκαίρι.

«Είμαι συγκεντρωμένος στο παιχνίδι μου. Στο τέλος της σεζόν θα δούμε» υποστήριξε σε συνέντευξή του στο BBC ο Μπαπέ, το συμβόλαιο του οποίου με την Παρί λήγει το καλοκαίρι του 2022.

He'll see what happens after end of the season. I thought it would be 2021 but now I think we are just 6 months away from see Mbappe in Real Madrid shirt @KMbappe pic.twitter.com/XixCWSacx1

— Jak (@jakrmcf) January 21, 2020