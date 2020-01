Ο νέος τεχνικός των «μπλαουγκράνα», έχει αλλάξει ήδη αρκετά πράγματα στις προπονήσεις και μάλιστα έχει κάνει αρκετά πιο κουραστικό το πρόγραμμα, προκειμένου να καταφέρει να βρει η ομάδα τους ρυθμούς που εκείνος θέλει.

Την Τετάρτη ακυρώθηκε το ρεπό, την αμέσως προηγούμενη μέρα υπήρχε διπλή προπόνηση, ενώ, την Πέμπτη το βράδυ, άπαντες συγκεντρώθηκαν σε εστιατόριο για να δειπνήσουν σε μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερης σύσφιξης σχέσεων.

Για σήμερα, Παρασκευή, προγραμματίστηκε απογευματινή προπόνηση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι παίκτες να κοιμηθούν και λίγο παραπάνω...

[COPE] | FC Barcelona players leaving after their dinner

Quique Setien took initiative to promote the unity of the group in a week of changes

The only one absent at dinner was Luis Suárez pic.twitter.com/WqPEvNqscP

— Barça Times Media (@BarcaTimesClips) January 16, 2020