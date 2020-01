Οι «μερένγκες» επιβλήθηκαν της Ατλέτικο στα πέναλτι στον μεγάλο τελικό της περασμένης Κυριακής και πανηγύρισαν την κατάκτηση του Super Cup Ισπανίας, δίχως να είναι πρωταθλητές ή Κυπελλούχοι για τη σεζόν 2018-2019.

Το νέο τρόπαιο, με την επιστροφή της ομάδας στη βάση της, τοποθετήθηκε και στην τροπαιοθήκη και περιμένει πλέον τον κόσμο του συλλόγου να το θαυμάσει από κοντά.

We've got a new addition to the Tour Bernabéu!#Supercampeones | #visitTourBernabeu pic.twitter.com/i4mEpg4Vms

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) January 15, 2020