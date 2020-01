Ο Ουρουγουανός... ήρωας, όπως χαρακτηρίστηκε για το φάουλ που έκανε στον Μοράτα στα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης στον τελικό της Ρεάλ απέναντι στην Ατλέτικο στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, έπρεπε ν' ανέβει στα επίσημα του γηπέδου για να παρακολουθήσει τη συνέχεια και τη διαδικασία των πέναλτι.

Μόλις ο Σέρχιο Ράμος σκόραρε στην καθοριστική εκτέλεση από την άσπρη βούλα, ο Φέντε, που ήξερε ότι είχε... θυσιαστεί για το καλό της «βασίλισσας», ξέσπασε!

PLAYER AND FAN!

After his sending-off in the SuperCopa, Fede Valverde had to watch the penalty shootout from the stands.

His celebration when Madrid won just tells you what the club means to him.pic.twitter.com/phzRtzeZdj

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) January 14, 2020