Κίκε Σετιέν: Ορκισμένος θαυμαστής της Μπαρτσελόνα, του Κρόιφ και του Μέσι

Κόντρα σε όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες με το ταξίδι των Αμπιντάλ και Γκράου στη Ντόχα, τις επαφές με τον Τσάβι, την επιθυμία του άλλοτε χαφ των «μπλαουγκράνα» αλλά και τις δυσκολίες της περίπτωσή τους με την Αλ Σαντ, η Μπαρτσελόνα έκανε το κόλπο γκρόσο και τελικά προσέλαβε στη θέση του Ερνέστο Βαλβέρδε τον Κίκε Σετιέν.

Ο άλλοτε τεχνικός της Ρεάλ Μπέτις έγινε ο εκλεκτός των Καταλανών για τη θέση στην άκρη του πάγκου και το όνομά του... έσκασε από το πουθενά, με δεδομένο πως τα τελευταία 24ωρα όλοι ασχολούνταν με τον Τσάβι και υπήρξε στιγμή που γράφτηκε δυνατά και ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο ως ισχυρός υποψήφιος για τη μετά – Βαλβέρδε εποχή.

Η Μπαρτσελόνα ανέθεσε την τεχνική ηγεσία σε έναν άνθρωπο που έχει... εντρυφήσει στη φιλοσοφία της Μπαρτσελόνα. Το επιθετικό ποδόσφαιρο, η δημιουργία με τη συμμετοχή όλης της ομάδας και γενικότερα το όμορφο στυλ παιχνιδιού που έχει υιοθετήσει και δεν αλλάζει για κανέναν και για τίποτα, είναι κάτι που θέλουν στο καμάρι της Καταλονίας.

Πρόκειται για τον 6ο διαφορετικό Ισπανό προπονητή από τους πιο πρόσφατους 7 ανθρώπους που έχουν καθίσει στον πάγκο των «μπλαουγκράνα», αφού μονάχα ο Τάτα Μαρτίνο έσπασε αυτό το σερί και ο Σετιέν φάνταζε πάντοτε έτοιμος για την ημέρα που το μεγαλύτερο όνειρο της προπονητικής του καριέρας θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα.

Ένας πραγματικός... Cruyffist

Στη Μπαρτσελόνα ήθελε να βρεθεί από την εποχή που ήταν ακόμα ποδοσφαιριστής, αφού από τότε παρακολουθούσε στενά τους «μπλαουγκράνα» και ασφαλώς θαύμασε τον Γιόχαν Κρόιφ όταν εκείνος κρατούσε το «τιμόνι» του κλαμπ...

Δεν είναι τυχαίο,άλλωστε, που έχει δηλώσει ότι θα ήταν διατεθειμένος να χάσει δάχτυλα αν απαιτούσε κάποια θυσία το σενάριο να μπορέσει να παίξει στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Ολλανδού θρύλου που «έφυγε» από τη ζωή νικημένος από τη ζημιά που προκάλεσε στον εαυτό του από τις καταχρήσεις, το 2016...

«Είμαι ρομαντικός με το ποδόσφαιρο, το λατρεύω και σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να πληρώνω εισιτήριο για να βλέπω μια ομάδα ταμπουρωμένη στο δικό της μισό γήπεδο να κλείνει τους χώρους περιμένοντας τον αντίπαλο, καταστρέφοντας το παιχνίδι για να κρατήσει το 0-0 ή να απλά να κλέψει κάτι με αντεπιθέσεις». Σε αυτή του την ατάκα αντικατοπτρίζεται η ποδοσφαιρική φιλοσοφία που έκανε τον Σετιέν να ξεχωρίσει, ιδιαίτερα στο πέρασμά του από τη Ρεάλ Μπέτις, όπου έκανε τρομερή δουλειά και κέρδισε χειροκρότημα και σεβασμό γι' αυτό που παρουσίασε στον αγωνιστικό χώρο. Άλλωστε, η πρώην ομάδα του είναι η τελευταία που πέρασε νικηφόρα από το «Καμπ Νόου» στο πρωτάθλημα, τον Νοέμβριο του 2018 με το εντυπωσιακό 4-3!

Η κυκλοφορία της μπάλας, η πίεση στον αντίπαλο, το πρέσινγκ ψηλά, η χρήση του μεγέθους του αγωνιστικού χώρου και η φυσική κατάσταση των παικτών παίζουν πρωταρχικό ρόλο στα σχέδια που έχει φανερώσει μέχρι στιγμής ο Σετιέν και στην πρώτη σκέψη που μπορούν να κάνουν οι οπαδοί της Μπαρτσελόνα, ταιριάζει άριστα με αυτό που θέλουν να δουν μετά από καιρό από την ομάδα τους, έχοντας απογοητευθεί το τελευταίο διάστημα...

Quique Setien’s tactics at Real Betis against his new club Barcelona. pic.twitter.com/lcJ4Y6e0s0 — Luis (@luis10ii) January 13, 2020

«Είστε σίγουροι ότι με θέλετε; Γιατί με θέλετε; Είστε σίγουροι κι εσείς και ο πρόεδρος και ο τεχνικός διευθυντής και οι διοικούντες ότι έχετε βρει το σωστό άτομο; Γιατί είμαι ξεκάθαρος ως προς τις απόψεις μου και τον τρόπο που θέλω να παίζει η ομάδα μου και δεν τον αλλάζω για κανέναν λόγο. Αν δεν το θέλετε αυτό, μπορείτε να βρείτε κάποιον άλλον. Εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι το ποδόσφαιρο.

Οι ομάδες μου παίζουν δημιουργικά ξεκινώντας από την άμυνα, πολλές φορές συμπεριλαμβάνοντας και τον τερματοφύλακα στο build-up για να δημιουργήσουμε πράγματα στο χορτάρι...» έλεγε το 2017 στις επαφές που είχε με τους ανθρώπους της Ρεάλ Μπέτις προτού αναλάβει. Δεν γινόταν να υπάρξει πιο πειστική απόδειξη της νοοτροπίας με την οποία δουλεύει στο ποδόσφαιρο και την αδιαπραγμάτευτη επιθυμία του να απολαμβάνει και ο ίδιος αυτό που βλέπει από την άκρη του πάγκου...

Δώσ' του να βλέπει Μέσι, ν' αγαλιάσει η ψυχή του

Στη νέα του δουλειά στη Βαρκελώνη, θα έχει την τεράστια ευτυχία να είναι προπονητής του ανθρώπου και του αθλητή που θαυμάζει περισσότερο απ' όλους την τελευταία 15ετία. Του Λιονέλ Μέσι. Ο Κίκε Σετιέν σε κάθε ευκαιρία μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για τον Αργεντινό θρύλο, έχει τονίσει πως θεωρεί πραγματική ευλογία να ζει στην εποχή του Μέσι και να τον βλέπει σε κάθε παιχνίδι, εδώ και μια 15ετία να κάνει όμορφα πράγματα στο γήπεδο και τόνισε πως: «Έχει τα πάντα για όποιον αγαπάει το ποδόσφαιρο. Κάνει κάτι αγνό. Είναι τα πάντα σε αυτό το άθλημα...».

Όταν ακόμα ήταν στον πάγκο της Λας Πάλμας και είχε αντιμετωπίσει τον Μέσι του είχε πει να... περιμένει να πεθάνει πρώτα και μετά ν' αποσυρθεί εκείνος, έτσι ώστε ο Σετιέν να μη ζήσει ούτε μια μέρα δίχως να παρακολουθεί τα κατορθώματα του Αργεντινού μάγου της Μπαρτσελόνα.

"It's a luxury to be in the same era as Messi." And now new Barcelona manager Quique Setién gets to work with him on a daily basis. pic.twitter.com/Ha9vjEszT9 — Squawka News (@SquawkaNews) January 14, 2020

Quique Setien & Joaquin discussing the "importance" of 'Kilometers covered' in stats and figures. Joaquin: "Messi makes three runs and scores four goals" Setien: "If you did what he did every Sunday, I wouldn't tell you to run!!" Welcome to Barcelona ?pic.twitter.com/Ekq5BCfeSQ — Baba Folarin (@That_IjebuBadoo) January 13, 2020

Πίσω στον Μάιο του 2019, όταν και είχε αναφέρει πως θα ήταν ένα όνειρο να βρεθεί κάποτε στον πάγκο των «μπλαουγκράνα», είχε δηλώσει πως: «Τη μέρα που ο Μέσι θα βάλει τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα, θα είναι η στιγμή που θ' αρχίσω να κλαίω για πάντα...».

Με τον τρόπο του, προτού όμως δουλέψει σε καθημερινή βάση στην ομάδα, ο Κίκε Σετιέν έχει κερδίσει ορισμένες από τις πιο βαρυσήμαντες μονάδες της Μπαρτσελόνα. Όπως για παράδειγμα, ο Σέρχιο Μπουσκέτς, που του είχε χαρίσει και μια φανέλα, γράφοντας στην αφιέρωσή του: «Στον Κίκε με σεβασμό και θαυμασμό για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ποδόσφαιρο». Και καλώς ή κακώς, αυτό είναι τρομερά σημαντικό για το κλαμπ της Βαρκελώνης, όπου οι... παλιοσειρές παίζουν τον ρόλο τους...