Ο 21χρονος μέσος στα τελευταία λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου της παράτασης στον μεγάλο τελικό της Ρεάλ με την Ατλέτικο, κυνήγησε τον Αλβάρο Μοράτα που έβγαινε απέναντι από τον Κουρτουά για να σκοράρει και έπεσε από πίσω στα πόδια του για να τον σταματήσει.

Φυσικά το μαρκάρισμα τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα, ωστόσο, ο Φεντερίκο Βαλβέρδε είχε γλιτώσει το γκολ για την ομάδα του, της επέτρεψε να διεκδικήσει το Super Cup στα πέναλτι κι εκεί η «βασίλισσα» αναδείχθηκε μεγάλη νικήτρια.

Ο Βαλβέρδε, έπειτα από την τεράστια «θυσία» που έκανε στον εξτρά χρόνο, πήρε και το βραβείο του MVP του μεγάλου τελικού του Super Cup!

Spot when Diego Simeone gave Federico Valverde a pat on the head, you know he rates that his tackle on Morata as sublime. Only legends in football knows Valverde was genius with that tackle. #HalaMadrid #RealMadridAtletipic.twitter.com/bsD9DozfuH

— SNPR (@SmartAtuadi) January 12, 2020