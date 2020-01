Οι «μπλαουγκράνα» απέτυχαν να διεκδικήσουν το Super Cup Ισπανίας αφού οι «ροχιμπλάνκος» έφτασαν με ανατροπή στο τελικό 3-2 το βράδυ της Πέμπτης και θα είναι εκείνοι που θα κοντραριστούν στον μεγάλο τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ένα χέρι του Λιονέλ Μέσι κι ένα πολύ οριακό οφσάιντ του Βιδάλ ανάγκασαν το VAR να παρέμβει και ν' ακυρώσει δυο γκολ της Μπαρτσελόνα, η οποία έδειξε μέσω social media τον εκνευρισμό της για την τεχνολογία.

Μάλιστα, όταν σκόραρε ο Γκριεζμάν, ο διαχειριστής του λογαριασμού έγραψε: «Αυτό μετράει, αυτό μετράει, αυτό μετράει, αυτό μετράει!», ενώ, για το οφσάιντ του Βιδάλ σχολίασε πως: «ακυρώθηκε για... μια τρίχα»!

THIS ONE COUNTS! THIS ONE COUNTS! THIS ONE COUNTS! THIS ONE COUNTS! THIS ONE COUNTS! THIS ONE COUNTS! @AntoGriezmann heads in to give us the lead! pic.twitter.com/hwPxpcrbdV

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 9, 2020