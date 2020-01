Ο Αντουάν Γκριεζμάν με καρφωτή κεφαλιά έδωσε προβάδισμα στη Μπαρτσελόνα. Ο Γάλλος επιθετικός βρήκε για πρώτη φορά δίχτυα κόντρα στην πρώην του ομάδα και το... χάρηκε!

Antoine Griezmann's first Barca goal against Atletico Madrid!. First of many, hopefully. pic.twitter.com/21LY7ow2Vy

fiifi (@Efson_) January 9, 2020