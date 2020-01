Ο Γερμανός χαφ με την εξυπνάδα που ούτως ή άλλως τον διακρίνει ως ποδοσφαιριστή για τη θέση που αγωνίζεται, αισθάνθηκε λίγο... Αλεξάντερ – Άρνολντ με την γρήγορη εκτέλεση του κόρνερ, μόνο που έστειλε τη μπάλα κατευθείαν στην εστία.

Ο γκολκίπερ των «νυχτερίδων» είχε βγει εκτός θέσης για να δώσει οδηγίες στους συμπαίκτες του και το πλήρωσε ακριβά, με τον Κροος να το αντιλαμβάνεται και να μη χάνει ούτε δευτερόλεπτο στην πανέξυπνη απόπειρά του.

This view of Toni Kroos' corner kick goal against Valencia yesterday is absolutely brilliant. Perfection from the German maestro. pic.twitter.com/vvTCyu5BuH

