Οι «μπλαουγκράνα», μαζί με τις Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια και Ατλέτικο Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το Super Cup Ισπανίας, με την ιδέα της διεξαγωγής του τουρνουά στη Σαουδική Αραβία να κρίνεται παντελώς αποτυχημένη. Ελάχιστος κόσμος ταξίδεψε από την ιβηρική χερσόνησο στη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσει τα ματς και ουδείς γνωρίζει την κατάσταση που θα επικρατεί στο γήπεδο στους δύο ημιτελικούς, απόψε και την Πέμπτη...

Έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή των Καταλανών, πάντως, αρκετός κόσμος συγκεντρώνεται αποθεώνοντας τον Μέσι και περιμένοντάς τον μήπως βγει για να χαρίσει μερικά αυτόγραφα και να βγει φωτογραφίες με οπαδούς που τον βλέπουν πολύ σπάνια...

Connexió Aràbia Saudita@santiovalle

Detectem passió per #Messi, diríem que per a la gent d’aquí és més important el crack argentí que no pas el propi Barça o el Madrid.

Bogeria per #Messi a l’hotel de concentració del @FCBarcelona!#QuèThiJugues!#Supercopa2020 pic.twitter.com/BkUDeuiI8N

— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) January 8, 2020