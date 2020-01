Ζιντάν: «Ο Κουρτουά είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο» (vids)

Σε 16 παιχνίδια ο Τιμπό Κουρτουά έχει δεχθεί μόλις εννέα γκολ ενώ έχει κρατήσει το «0» στην εστία του για εννέα ματς.

Συνέβαλε τα μέγιστα στο να πάρει σημαντικό τρίποντο η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Χετάφε το περασμένο Σάββατο, επομένως στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του παιχνιδιού, ο Ζινεντίν Ζιντάν ρωτήθηκε την γνώμη του για τον Βέλγο τερματοφύλακα.

Συγκεκριμένα, για το αν είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας του κόσμου, είπε:

«Για μένα ναι. Είναι ο τερματοφύλακας της ομάδας μου και τον εμπιστεύομαι. Είναι ο καλύτερος τερμετοφύλακας στον κόσμο και το έχει αποδείξει. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό».

Δείτε το σχετικό απόσπασμα και, κατόπιν θυμηθείτε την εκπληκτική του επέμβαση κόντρα στην Χετάφε:

@ThibautCourtois in @LaLiga this season:

16 Games

9 Goals Conceded

9 Clean Sheets

"So for me, he is the best. I have no doubt about it, he's proven that." pic.twitter.com/8ajCmbJVl2

