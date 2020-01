Ο Ντεμπελέ έκανε like σε φωτογραφία του με την εμφάνιση της Λίβερπουλ και... άναψε φωτιές! (pic)

Build A Bet στο Νάπολι - Ίντερ. Ένας αγώνας – πολλές αγορές – ένα στοίχημα. |21+

Ο Γάλλος εξτρέμ δεν έχει καταφέρει να πείσει στην Μπαρτσελόνα...

Μετακόμισε το καλοκαίρι του 2017 στην Ισπανία από την Μπορούσια Ντόρτμουντ έναντι 120.000.000€, ωστόσο κάτι τα προβλήματα πειθαρχίας του και κάτι οι τραυματισμοί που τον ταλαιπωρούν, δεν τον έχουν βοηθήσει να καθιερωθεί στους «μπλαουγκράνα».

Την φετινή σεζόν, έχει μόλις εννέα συμμετοχές κι ένα γκολ σε πρωτάθλημα και Champions League ενώ, από τις 28 Νοεμβρίου είναι και πάλι εκτός δράσης, καθώς μια θλάση στον οπίσθιο μηριαίο θα τον αφήσει εκτός μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου.

Ένα like λοιπόν του πάικτη άναψε... φωτιές στις τάξεις των φίλων της Λίβερπουλ.

Η επεξεργασία φωτογραφιών είναι ό, τι πιο εύκολο στην εποχή μας, κάποιος αντικατέστησε επιθετικό της ομάδας την ώρα που πανηγύριζε με τον Αλεξάντερ Άρνολντ βάζοντας το πρόσωπο του Ντεμπελέ «μέσα» στην φανέλα των «reds» και την κοινοποίησε.

Ο ίδιος ο νεαρός Γάλλος (22 ετών) πάτησε like στην συγκεκριμένη φωτογραφία και ήταν αρκετό αυτό, για να γίνει θέμα συζήτησης στο Νησί.

Βάσει ισπανικών ρεπορτάζ, άσχετων με την κίνηση του παίκτη στα Social Media, η Μπαρτσελόνα θα τον παραχωρούσε με ένα ποσό κοντά στα 100.000.000€, αλλά στην Λίβερπουλ μοιάζει να υπάρχει αρκετό υλικό για τις θέσεις των εξτρέμ.

Συν του ότι, ο Ντεμπελέ δεν είναι και ο πιο εύκολος χαρακτήρας (καθυστερήσεις στην προπόνηση, βιντεο-παιχνίδια σε σημείο που δεν είναι εντάξει στις υποχρεώσεις του κλπ), ωστόσο, όπως πιστεύουν φίλοι των «κόκκινων» ο Γιούργκεν Κλοπ μπορεί να καταφέρει να τον... στρώσει.

WATCH HIM TEAR UP THE WHOLE EUROPE UNDER KLOPP

— SABIH FCB (@busquetsfanboy5) January 5, 2020