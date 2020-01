Μπαρτσελόνα: Μαζική απαίτηση της απομάκρυνσης του Βαλβέρδε! (pics)

Ισοπαλία, εκ νέου απώλεια της κορυφής και εμφάνιση που δεν έπεισε...

Δεν ήθελαν πολύ για να... ξεσηκωθούν και πάλι αρκετοί οπαδοί της Μπαρτσελόνα στο θέαμα της ομάδας στην La Liga.

Τι και αν μπήκε νέο έτος και νέα δεκαετία... Οι παθογένειες που ταλανίζουν την ομάδα της Βαρκελώνης παραμένουν, η κατοχή της μπάλας παραμένει ψηλά (μέχρι και 88% έφτασε χθες), ωστόσο το αποτέλεσμα δεν έρχεται ή όταν έρχεται είναι με δυσκολία.

Μάλιστα, στα 10 εκτός έδρας παιχνίδια της φέτος στο πρωτάθλημα οι «μπλαουγκράνα» προβληματίζουν έντονα έχοντας συγκεντρώσει μόλις 15 βαθμούς και, ήταν επόμενο, μετά την χθεσινή ισοπαλία να... φοντώσουν ξανά οι απαιτήσεις των φιλάθλων της ομάδας για απομάκρυνση του Ερνέστο Βαλβέρδε από τον πάγκο.

Being a Barça fan has become so hard. Valverde seems to lack any sort of game plan for the side, and relies completely on individual brilliance (luckily for him we have a lot), however as we can see, it doesn't work.

WE CAN ONLY DROP SO MANY POINTS!#EspanyolBarça#ValverdeOut pic.twitter.com/wG1isQz2IK

— Neil du Toit (@neildt13) January 4, 2020