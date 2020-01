Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Φιλίπε Λουίς (vid)

FESTA PARA FILIPE LUÍS! Com 333 jogos, o lateral é o brasileiro com mais partidas pelo Atlético de Madrid e foi homenageado antes da partida contra o Levante! Se liga!

: @tatimantovani pic.twitter.com/tYHTNKeKYf

— Esporte Interativo (@Esp_Interativo) January 4, 2020

[] FILIPE TRIBUTE@filipeluis meets the Atleti Family once again

#AúpaAtleti | #AtletiLevante pic.twitter.com/vS4pO2kWPT

— Atlético de Madrid (@atletienglish) January 4, 2020