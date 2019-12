Ο Μέσι βλέπει τα γκολ του... Μέσι εν ώρα γυμναστικής (pic)

Ο Μέσι μπορεί να τρέχει στον διάδρομο του γυμναστηρίου την ώρα που σκοράρει ένα εκπληκτικό τέρμα στο «Camp Nou» και πανηγυρίζει δείχνοντας τον ουρανό.

Δεν είναι ανέκδοτο α λα Τσακ Νόρις, ούτε φουτουριστικό σενάριο από το «Black Mirror». Είναι η... ρουτίνα του Αργεντίνου άσου κατά την ώρα της προπόνησης του, έτσι όπως την παρουσίασε η υπάλληλος του γυμναστηρίου στην Αργεντινή, όπου βρίσκεται ο άσος της Μπαρτσελόνα για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Η εν λόγω γυναίκα απαθανάτισε τον Μέσι να παρακολουθεί στην τηλεόραση highlights και γκολ από τη φετινή σεζόν με τους Μπλαουγκράνα, την ώρα που χρησιμοποιούσε τον διάδρομο, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και στην φωτογραφία.

Lionel Messi watching his goals on TV while in the gym #FCB pic.twitter.com/4J1zt7kNWR

— GiveMeSport Football (@GMS__Football) December 30, 2019