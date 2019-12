Ηταν η χρονιά του. Είχε καιρό να τα κάνει όλ' αυτά μαζί. Από την 5η θέση της περσινής “Χρυσής Μπάλας”, φέτος επέστρεψε στην κορυφή. Ο Λιονέλ Μέσι έβαλε 50 γκολ και μοίρασε 21 ασίστ σε 58 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις μέσα στο 2019. Κατέκτησε τη La Liga, της οποίας βγήκε πρώτος σκόρερ για 6η φορά, ενώ στην κορυφή των σκόρερ βρέθηκε και στο Champions League γενικότερα στο πλαίσιο της σεζόν και όχι ημερολογιακά.

Το 2019 αποχαιρετά τον Αργεντινό σούπερ σταρ με τις καλύτερες αναμνήσεις από εκείνον. Αλλωστε, από το 2010 και με εξαίρεση το 2013 (έβαλε 43 γκολ), βρίσκει δίχτυα πάντα πάνω από 50 φορές μέσα στον χρόνο.

He did it in 2010

He did it in 2011

He did it in 2012 (91 goals!)

He *only* got 45 in 2013

He did it in 2014

He did it in 2015

He did it in 2016

He did it in 2017

He did it in 2018

He’s just done it in 2019

Lionel Messi scores 50 goals in a single year… again. pic.twitter.com/OOaCsjMyu9

— Coral (@Coral) December 21, 2019