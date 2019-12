Ζιντάν για Κριστιάνο: «Όχι, δεν μας λείπει» (vid)

Οι «μερένγκες» έμειναν στο 0-0 απέναντι στη Μπιλμπάο το βράδυ της Κυριακής, λίγες μέρες μετά το ισόπαλο ντέρμπι με τη Μπαρτσελόνα, ξανά δίχως τέρματα.

Το γεγονός πως η Ρεάλ δεν σκόραρε σε δύο διαδοχικά παιχνίδια έκανε έναν δημοσιογράφο να ρωτήσει τον Ζινεντίν Ζιντάν αν λείπει το απρόσμενο που έδινε στην ομάδα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, με τον Γάλλο κόουτς να δηλώνει:

«Όχι, δεν μας λείπει ο Κριστιάνο, μας λείπει η συνέχεια και η συνέπεια αυτή τη στιγμή. Εξάλλου, απλά δεν πετύχαμε γκολ για δύο παιχνίδια. Συμβαίνει αυτό στο ποδόσφαιρο. Θα επιστρέψουμε, θα προπονηθούμε, θα βρούμε λύσεις και θα νικήσουμε ξανά».

Zidane on whether they're missing Cristiano Ronaldo

"No, it's only been two games that we didn't score, football is like that" pic.twitter.com/AnzjZ3FEdt

